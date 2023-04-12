Іран таємно обговорює з Китаєм і РФ придбання санкційного ракетного палива, - Politico

"Китай і Росія ведуть таємні переговори з Іраном щодо поповнення Ісламською Республікою запасу ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет", - пише видання, посилаючись на дипломатичні джерела.

Як дізналося Politico, Тегеран провів паралельні переговори з посадовцями і підконтрольними урядам організаціями обох країн, в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит" щодо придбання великої кількості перхлорату амонію (ПА). Він є основним "інгредієнтом" твердого палива, що використовується для живлення ракет.

За словами дипломатів, ці переговори очолив іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї та в регіоні в цілому. Однак джерела кажуть, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

Точна кількість ПА, яку Іран хоче придбати, невідома, але дипломати, знайомі з його планами, вважають, що цього буде достатньо для створення тисяч ракет, включаючи ракету Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 км і використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході в останні роки.

На думку дипломатів, якщо угода буде укладена, то деякі з цих ракет можуть у підсумку бути розгорнуті Росією проти України.

Видання пише, що попросило коментарі у представників Китаю, Росії та Ірану щодо переговорів про ракетне паливо, але сторони так і не відповіли на ці запити.

Politico звертає увагу, що переговори про закупівлю перхлорату амонію "відбулися після потепління відносин між Іраном, Росією та Китаєм, які вважають себе оплотом проти впливу США", після початку повномасштабної війни РФ проти України.

Дипломати вважають, що допомога Росії від Китаю через Іран, шляхом постачання перхлорату амонію, може стати одним зі способів Пекіна запропонувати Москві істотну підтримку за лаштунками.

Зазначається, що перхлорат амонію є ключовим компонентом твердого ракетного палива, яке часто використовується у військових цілях завдяки своїй надійності та тривалому терміну зберігання.

Більшість іранських високоточних і балістичних ракет малої дальності базуються на твердопаливних двигунах. Аналітики кажуть, що країна також використовує це паливо для розробки ракет великої дальності під прикриттям своїх космічних програм.

У підсумку видання нагадало, що відповідно до резолюції ООН 2231, ухваленої у 2015 році, країнам заборонено постачати Ірану аміачну селітру без схвалення Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що восени минулого року з'явилася інформація про те, що Росія домовилася з Іраном про купівлю балістичних ракет.

На що в українському МЗС попередили Іран про наслідки. Сам же Тегеран "категорично заперечив" передачу росіянам ракет.

Як ми писали раніше, в США вважають, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.

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