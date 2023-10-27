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Іран та його проксі хочуть показати готовність воювати проти США та Ізраїлю, - ISW

Фото: Іран та його проксі намагаються досягти ескалації конфлікту на Близькому Сході (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран та його "вісь опору" (проксі-утворення по типу ХАМАС чи "Хезболли") намагаються продемонструвати свою спромомжність і готовність до ескалації конфлікту на Близькому Сході та початку війни проти США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

За словами заступника прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера в період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії.

В результаті, було поранено два десятки американських військовослужбовців. Раніше Джон Кірбі заявляв, що США реагуватимуть у разі ескалації на Близькому Сході. Американські військові готуються як до захисту, так і до реагування у разі потреби.

Також Кірбі заявив, що США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.

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