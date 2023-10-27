Иран и его прокси хотят показать готовность воевать против США и Израиля, - ISW

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии.

В результате были ранены два десятка американских военнослужащих . Ранее Джон Кирби заявлял, что США будут реагировать в случае эскалации на Ближнем Востоке. Американские военные готовятся как к защите, так и к реагированию в случае необходимости.

Также Кирби заявил, что США ответят на нападения на американские военные базы на Ближнем Востоке в удобное для себя время.

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