Іран та Ірак закрили свій повітряний простір

Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом), Ірак - до 11:00 за місцевим часом (4:00 за східним часом).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом).
Телеканал зазначив, що приблизно в той же час, коли було завдано ударів по Тегерану, згідно з даними FlightRadar24, чотири цивільні літаки почали виліт з іранської столиці.
Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що атаки зазнали кілька військових баз на заході Ірану і південному заході Тегерана.
У США заявили, що не причетні до воєнної операції Ізраїлю проти цілей в Ірані.
Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю на початку жовтня. Повідомлялося про серії вибухів у Тегерані та інших містах. ЦАХАЛ офіційно підтвердив інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.