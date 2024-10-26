Іран та Ірак закрили свій повітряний простір

Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом).

Телеканал зазначив, що приблизно в той же час, коли було завдано ударів по Тегерану, згідно з даними FlightRadar24, чотири цивільні літаки почали виліт з іранської столиці.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що атаки зазнали кілька військових баз на заході Ірану і південному заході Тегерана.

У США заявили, що не причетні до воєнної операції Ізраїлю проти цілей в Ірані.