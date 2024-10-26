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Іран та Ірак закрили свій повітряний простір

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом), Ірак - до 11:00 за місцевим часом (4:00 за східним часом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом).

Телеканал зазначив, що приблизно в той же час, коли було завдано ударів по Тегерану, згідно з даними FlightRadar24, чотири цивільні літаки почали виліт з іранської столиці.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що атаки зазнали кілька військових баз на заході Ірану і південному заході Тегерана.

У США заявили, що не причетні до воєнної операції Ізраїлю проти цілей в Ірані.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю на початку жовтня. Повідомлялося про серії вибухів у Тегерані та інших містах. ЦАХАЛ офіційно підтвердив інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.

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