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Іран святкує поразку республіканців на виборах у США, але готується до нового удару

14:24 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї (Getty Images)

В Ірані привітали поразку республіканців на виборах у США, але побоюються, що президент Дональд Трамп може відповісти на неї новими ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф, який також є головним переговорником країни, заявив, що результати голосування відображають ставлення американців до війни.

"Сумління чи вартість життя - американці сказали "НІ ВІЙНІ", і ми підтримуємо це послання", - написав він у соцмережі X.

Калібаф також наголосив, що Вашингтон не повинен ігнорувати настрої власних громадян, якщо розглядатиме можливість нових атак на Іран.

Верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї, зі свого боку, заявив, що ставлення США до Ірану не зміниться залежно від того, яка партія перебуватиме при владі. Він також застеріг від будь-яких поступок Вашингтону.

"США вважають кінець своєї гегемонії віддаленим; ми ж бачимо його близьким", - зазначив Хаменеї.

Чому Іран побоюється нової атаки США

Попри задоволення результатами голосування, у Тегерані не вважають, що загроза відновлення війни минула.

Два високопоставлені іранські джерела повідомили Reuters, що керівництво країни побоюється: Трамп може спробувати компенсувати політичну поразку військовим ударом.

Тому Іран продовжує перебувати в стані підвищеної бойової готовності.

На тлі цих побоювань посередники активізували зусилля для припинення війни. Сторони побоюються, що після американських виборів бойові дії можуть поновитися.

Нагадуємо, на проміжних виборах, що відбулися 3 листопада, демократи отримали більшість і в Сенаті, і в Палаті представників.

Їхні перемоги навіть у штатах, які традиційно підтримували республіканців, продемонстрували невдоволення частини американських виборців економічною політикою Трампа та його рішенням розпочати війну.

Конфлікт із Іраном, зокрема, призвів до подорожчання бензину. Сам американський президент визнав, що війна США та Ізраїлю проти Ірану могла вплинути на результати голосування та невдачі республіканців.

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