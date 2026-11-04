Иран празднует поражение республиканцев на выборах в США, но готовится к новому удару

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, также являющийся главным переговорщиком страны, заявил, что результаты голосования отражают отношение американцев к войне.

"Совесть или стоимость жизни - американцы сказали "НЕ ВОЙНЕ", и мы поддерживаем это послание", - написал он в соцсети X.

Калибаф также подчеркнул, что Вашингтон не должен игнорировать настроения своих граждан, если будет рассматривать возможность новых атак на Иран.

Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи со своей стороны заявил, что отношение США к Ирану не изменится в зависимости от того, какая партия будет находиться у власти. Он также предостерег от любых уступок Вашингтону.

"США считают конец своей гегемонии удалённым; мы же видим его близким", - отметил Хаменеи.

Почему Иран опасается новой атаки США

Несмотря на удовлетворение результатов голосования, в Тегеране не считают, что угроза возобновления войны миновала.

Два высокопоставленных иранских источника сообщили Reuters, что руководство страны опасается: Трамп может попытаться компенсировать политическое поражение военным ударом.

Поэтому Иран продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

На фоне этих опасений посредники активизировали усилия по прекращению войны. Стороны опасаются, что после американских выборов боевые действия могут возобновиться.