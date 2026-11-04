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Иран празднует поражение республиканцев на выборах в США, но готовится к новому удару

14:24 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи (Getty Images)

В Иране поздравили поражение республиканцев на выборах в США, но опасаются, что президент Дональд Трамп может ответить на него новыми ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, также являющийся главным переговорщиком страны, заявил, что результаты голосования отражают отношение американцев к войне.

"Совесть или стоимость жизни - американцы сказали "НЕ ВОЙНЕ", и мы поддерживаем это послание", - написал он в соцсети X.

Калибаф также подчеркнул, что Вашингтон не должен игнорировать настроения своих граждан, если будет рассматривать возможность новых атак на Иран.

Верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи со своей стороны заявил, что отношение США к Ирану не изменится в зависимости от того, какая партия будет находиться у власти. Он также предостерег от любых уступок Вашингтону.

"США считают конец своей гегемонии удалённым; мы же видим его близким", - отметил Хаменеи.

Почему Иран опасается новой атаки США

Несмотря на удовлетворение результатов голосования, в Тегеране не считают, что угроза возобновления войны миновала.

Два высокопоставленных иранских источника сообщили Reuters, что руководство страны опасается: Трамп может попытаться компенсировать политическое поражение военным ударом.

Поэтому Иран продолжает находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

На фоне этих опасений посредники активизировали усилия по прекращению войны. Стороны опасаются, что после американских выборов боевые действия могут возобновиться.

Напоминаем, на прошедших 3 ноября промежуточных выборах демократы получили большинство и в Сенате, и в Палате представителей.

Их победы даже в штатах, традиционно поддерживавших республиканцев, продемонстрировали недовольство части американских избирателей экономической политикой Трампа и его решением начать войну.

Конфликт с Ираном, в частности, привел к удорожанию бензина. Сам американский президент признал, что война США и Израиля против Ирана могла повлиять на результаты голосования и неудачи республиканцев.

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