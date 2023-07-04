Іран став членом Шанхайської організації співробітництва

Згідно з рішенням прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, російського диктатора Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа та лідерів чотирьох країн Центральної Азії, Іран став дев'ятим членом Шанхайської організації співробітництва.

"Я радий, що сьогодні Іран збирається приєднатися до сім'ї ШОС як новий член. У зв'язку з цим я передаю свої найкращі побажання Президенту Ебрагіму Раїсі та народу Ірану", - заявив прем'єр Індії.

У ході саміту лідери країн ШОС також підписали меморандум про зобов'язання Білорусі щодо вступу до організації. Очікується, що процес вступу має завершитися до наступного саміту, який відбудеться у 2024 році.

ШОС

Варто зауважити, що Шанхайська організація співробітництва була заснована ще 2001 року у Шанхаї. До складу організації тоді входили шість країн - Росія, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. Але у 2017 році членами ШОС також стали Індія та Пакистан.

Головним завданням, яке організація ставить перед собою, нібито є зміцнення стабільності та безпеки, у тому числі боротьба з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом.

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у війні проти України. Країна продовжує постачати окупантам дрони-камікадзе "Шахед", за допомогою яких ворог атакує громадянську інфраструктуру нашої країни. Вчора, 3 липня, в результаті удару по Сумах загинули троє мирних жителів.