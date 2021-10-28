Иран согласился возобновить переговоры с мировыми державами по ядерной сделке

Остальные участники переговоров, в том числе непрямых переговоров между США и Ираном, все еще должны подтвердить свое возвращение за стол переговоров.

"Мы согласны начать переговоры до конца ноября. Точная дата будет объявлена ​​в течение следующей недели", - написал в Twitter Али Багери.

Он сказал, что у него "состоялся очень серьезный и конструктивный диалог ... по основным элементам успешных переговоров".

ЕС и мировые державы пытаются добиться в Вене переговоров, направленных на возобновление соглашения 2015 года после избрания в Иране нового президента Эбрагима Раиси.

Министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что Тегеран "оценит" результаты брюссельской встречи, прежде чем назначить точную дату.

Соглашение между Ираном и мировыми державами о поиске долгосрочного решения кризиса, связанного с его спорной ядерной программой, было заморожено с тех пор как бывший президент США Дональд Трамп вышел из сделки в мае 2018 года и ввел масштабные санкции.

Нынешний президент США Джо Байден заявил, что готов повторно заключить соглашение, при условии, что Иран будет выполнять ключевые предварительные условия, включая полное соблюдение условий сделки, которые он неоднократно нарушал, наращивая ядерную деятельность с тех пор, как США вышли из пакта.

Переговоры в Вене через посредников не продвинулись вперед, после чего были прерваны избранием Эбрагима Раиси президентом Ирана и приостановлены на последние четыре месяца.