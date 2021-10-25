ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Миссия МАГАТЭ в Иране оказалась под угрозой

Новина українською →
Иран, Понедельник 25 октября 2021 02:07
Миссия МАГАТЭ в Иране оказалась под угрозой Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (facebook.com/magateorg)
Автор: Анна Полисученко

Миссия МАГАТЭ в Иране оказалась под угрозой. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об ограничении работы программы мониторинга на ключевом объекте в Иране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Рафаэль Гросси сказал, что не смог установить тот тип прямого общения с правительством Ирана, которое у него было до избрания нового правительства под руководством Эбрагима Раиси в июне.

"Я до сих пор не разговаривал с новым министром иностранных дел", - отметил Гросси. В то же время он выразил надежду, что представится возможность встретиться с министром в ближайшее время.

Гросси заявил, что Иран разрешил МАГАТЭ доступ к большинству камер на своих объектах, за одним важным исключением: закрытым остался объект в пригороде Тегерана, производящий детали для центрифуг и на котором была авария в июне этого года.

Иран объясняет отказ МАГАТЭ в доступе к объекту тем, что продолжается расследование нападения.

Без такого доступа программа мониторинга и верификации МАГАТЭ в Иране "уже неполноценна", отметил Гросси.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Иран
NEWS
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
Размер штрафов будут определять по-новому: Минсоцполитики анонсировало изменения
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили