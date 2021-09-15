Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца, - Минобороны Израиля

Министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца. Страна сможет произвести достаточное количество материала и нарастить потенциал для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью Ганца журналу Foreign Policy .

По его словам, дипломатические усилия не помогут свести на нет прогресс Ирана в сфере ядерных вооружений.

Он отметил, что, с точки зрения Израиля, эффективным способом сдерживания Ирана будет оказание на Тегеран политического, дипломатического и экономического давления со стороны США, России, Китая и Европы. Ганц уверен, что Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца.

Также министр предупредил, что в регионе может начаться гонка ядерных вооружений, если Иран добьется своей цели, но "другие страны не будут бездействовать".