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Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці, - Міноборони Ізраїлю

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц вважає, що Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу і наростити потенціал для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Ганца журналу Foreign Policy.

За його словами, дипломатичні зусилля не допоможуть звести нанівець прогрес Ірану у сфері ядерних озброєнь.

Він зазначив, що, з точки зору Ізраїлю, ефективним способом стримування Ірану буде політичний, дипломатичний та економічний тиск на Тегеран з боку США, Росії, Китаю та Європи. Ганц впевнений, що Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці.

Також міністр попередив, що в регіоні може початися гонка ядерних озброєнь, якщо Іран доб'ється своєї мети, але "інші країни не будуть бездіяти".

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