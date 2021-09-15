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Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца, - Минобороны Израиля

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Иерусалим, Среда 15 сентября 2021 08:33
Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца, - Минобороны Израиля Фото: министр обороны Израиля Бени Ганц (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца. Страна сможет произвести достаточное количество материала и нарастить потенциал для этого.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Ганца журналу Foreign Policy.

По его словам, дипломатические усилия не помогут свести на нет прогресс Ирана в сфере ядерных вооружений.

Он отметил, что, с точки зрения Израиля, эффективным способом сдерживания Ирана будет оказание на Тегеран политического, дипломатического и экономического давления со стороны США, России, Китая и Европы. Ганц уверен, что Иран сможет создать ядерную бомбу через два-три месяца.

Также министр предупредил, что в регионе может начаться гонка ядерных вооружений, если Иран добьется своей цели, но "другие страны не будут бездействовать".

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