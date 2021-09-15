Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці, - Міноборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц вважає, що Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці. Країна зможе зробити достатню кількість матеріалу і наростити потенціал для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю Ганца журналу Foreign Policy .

За його словами, дипломатичні зусилля не допоможуть звести нанівець прогрес Ірану у сфері ядерних озброєнь.

Він зазначив, що, з точки зору Ізраїлю, ефективним способом стримування Ірану буде політичний, дипломатичний та економічний тиск на Тегеран з боку США, Росії, Китаю та Європи. Ганц впевнений, що Іран зможе створити ядерну бомбу через два-три місяці.

Також міністр попередив, що в регіоні може початися гонка ядерних озброєнь, якщо Іран доб'ється своєї мети, але "інші країни не будуть бездіяти".