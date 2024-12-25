Іран скасував заборону на використання WhatsApp і Google Play, - ЗМІ

У вівторок в Ірані зняли заборону на використання додатка WhatsApp. Обмеження діяли понад два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Як пише ЗМІ, вища рада Ірану, яка відповідає за захист інтернету, 24 грудня проголосувала за скасування заборони на популярний месенджер.

"Заборона на WhatsApp і Google Play була знята одноголосним рішенням членів Вищої ради кіберпростору", - пише агентство IRNA.

Тим часом The Times of Israel уточнило, що вищу раду країни очолює президент Ірану, а до її складу входять спікер парламенту, глава судової системи і кілька міністрів.

"Сьогодні ми одноголосно і на основі консенсусу зробили перший крок до зняття обмежень на інтернет", - заявив міністр зв'язку Ірану Саттар Хашемі.

Видання додало, що наразі поки незрозуміло, коли рішення набуде чинності. Водночас цей крок викликав дебати в Ірані, на яких критики обмежень стверджують, що контроль дорого обходиться країні.

"Обмеження не принесли нічого, крім гніву і додаткових витрат на життя людей", - сказав радник президента Алі Рабії.

Того ж дня у вівторок, віцепрезидент Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявляв, що президент країни Масуд Пезешкіан вірить у зняття обмежень і не вважає, що заборони відповідають інтересам народу і країни.

Однак інші люди застерігають від скасування обмежень. Реформаторська газета Shargh daily вчора повідомила, що 136 законодавців із 290 парламентаріїв надіслали до ради листа, в якому заявили, що цей крок стане "подарунком ворогам (Ірану - ред.)".