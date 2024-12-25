Иран отменил запрет на использование WhatsApp и Google Play, - СМИ

Во вторник в Иране сняли запрет на использование приложения WhatsApp. Ограничения действовали более двух лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как пишет СМИ, высший совет Ирана, который отвечает за защиту интернета, 24 декабря проголосовал за отмену запрета на популярный мессенджер.

"Запрет на WhatsApp и Google Play был снят единогласным решением членов Высшего совета киберпространства", - пишет агентство IRNA.

Тем временем The Times of Israel уточнило, что высший совет страны возглавляет президент Ирана, а в его состав входят спикер парламента, глава судебной системы и несколько министров.

"Сегодня мы единогласно и на основе консенсуса сделали первый шаг к снятию ограничений на интернет", — заявил министр связи Ирана Саттар Хашеми.

Издание добавило, что на данный момент пока неясно, когда решение вступит в силу. В то же время этот шаг вызвал дебаты в Иране, на которых критики ограничений утверждают, что контроль дорого обходится стране.

"Ограничения не принесли ничего кроме гнева и дополнительных затрат на жизни людей", - сказал советник президента Али Рабии.

В тот же день во вторник, вице-президент Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что президент страны Масуд Пезешкиан верит в снятие ограничений и не считает, что запреты отвечают интересам народа и страны.

Однако другие люди предостерегают от отмены ограничений. Реформаторская газета Shargh daily вчера сообщила, что 136 законодателей из 290 парламентариев направили совету письмо, в котором заявили, что этот шаг станет "подарком врагам (Ирана - ред.)".