Иран до сих пор не передал данные о фигурантах катастрофы МАУ, - Мамедов

В рамках расследования дела о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") иранская сторона до сих пор не передала информацию о тех, кого считает виновными. Тегеран ссылается на военную тайну.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя".

По словам заместителя украинского генпрокурора Гюндуза Мамедова, официальный Киев до сих пор не получил информацию о фигурантах дела сбитого Boeing. При этом на переговорах Иран на словах подтвердил, что есть шестеро подозреваемых.

Однако в официальной переписке никаких данных в отношении фигурантов Офис генерального прокурора не получил. Нет данных об их должностях, полномочиях и обязанностях, а также уровне причастности и ответственности.

"Иран ссылается на военную тайну. Хотя международное право обязывает предоставлять наиболее полную информацию в рамках уголовного производства", - добавил Мамедов.

Напомним, сегодня Украина и еще четыре страны выступили с совместным заявлением к годовщине катастрофы МАУ.

Иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек, в том числе украинский экипаж.

Известно, что Тегеран не допускает украинских следователей к допросу подозреваемых.