Іран досі не передав дані про фігурантів катастрофи МАУ, - Мамедов

В рамках розслідування справи про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України") іранська сторона досі не передала інформацію про тих, кого вважає винними. Тегеран посилається на військову таємницю.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном через рік".

За словами заступника українського генпрокурора Гюндуза Мамедова, офіційний Київ досі не отримав інформацію про фігурантів справи збитого Boeing. При цьому на переговорах Іран на словах підтвердив, що є шестеро підозрюваних.

Однак в офіційній переписці жодних даних щодо фігурантів Офіс генерального прокурора не отримав. Немає даних про їхні посади, повноваження та обов'язки, а також рівні причетності і відповідальності.

"Іран посилається на військову таємницю. Хоча міжнародне право зобов'язує надавати якнайповнішу інформацію в рамках кримінального провадження", - додав Мамедов.

Нагадаємо, сьогодні Україна та ще чотири країни виступили зі спільною заявою до річниці катастрофи МАУ.

Іранські військові збили літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинули 176 осіб, у тому числі український екіпаж.

Відомо, що Тегеран не допускає українських слідчих до допиту підозрюваних.