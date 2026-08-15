В Ірані зробили заяву щодо переговорів зі США

"Поки що не прийнято жодного рішення про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами ", - сказав Арагчі.

За його словами, посередники в особі Катару і Пакистану продовжують обмінюватись повідомленнями і залишаються в контакті з Тегераном, але це зовсім не є переговорами.

"Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння передбачає припинення бойових дій, однак Сполучені Штати порушили його і відновили удари. Але ж ми домовлялись не про тимчасове припинення вогню, ми домовлялись про завершення війни, яка тепер вступила в нову фазу", - сказав міністр.

Стосовно триваючих переговорів з Оманом щодо Ормузької протоки Арагчі зазначив, що обговорення тривають щодо технічних питань і зосереджені на визначенні маршрутів для судноплавства.

"Маршрути, що існували раніше, більше не працюють, має бути визначений новий шлях. Зараз ми розробляємо тимчасовий маршрут, який згодом стане остаточним", - додав глава МЗС.

За його словами, у цьому переговорному треку беруть участь фахівці та військові двох країн і результат може бути отриманий найближчим часом.

Арагчі також наголосив, що технічні консультації про визначення маршруту проводяться окремо від будь-яких перемовин щодо відновлення транзиту протокою.

"Буде відкрита Ормузька протока чи ні залежить від виконання інших умов, яких мають дотримуватись американці", - зазначив іранський міністр.