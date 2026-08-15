В Иране сделали заявление о переговорах с США

"Пока не принято ни одного решения о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами", - сказал Арагчи.

По его словам, посредники в лице Катара и Пакистана продолжают обмениваться сообщениями и остаются в контакте с Тегераном, но это вовсе не переговоры.

"Исламабадский меморандум о взаимопонимании предусматривает прекращение боевых действий, однако Соединенные Штаты нарушили его и возобновили удары. Но ведь мы договаривались не о временном прекращении огня, мы договаривались о завершении войны, которая теперь вступила в новую фазу", - сказал министр.

Относительно продолжающихся переговоров с Оманом по Ормузскому проливу Арагчи отметил, что обсуждения продолжаются по техническим вопросам и сосредоточены на определении маршрутов для судоходства.

"Существовавшие ранее маршруты больше не работают, должен быть определен новый путь. Сейчас мы разрабатываем временный маршрут, который впоследствии станет окончательным", - добавил глава МИД.

По его словам, в этом переговорном треке принимают участие специалисты и военные двух стран, и результат может быть получен в ближайшее время.

Арагчи также отметил, что технические консультации по определению маршрута проводятся отдельно от любых переговоров по возобновлению транзита по проливу.

"Будет открыт Ормузский пролив или нет зависит от выполнения других условий, которые должны соблюдаться американцы", - отметил иранский министр.