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Іран, Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання

Іран, Вівторок 06 лютого 2024 10:57
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Іран, Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання Фото: Іран, Росія та Китай проведуть навчання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Військові сили Ірану, Росії та Китаю збираються провести спільні військово-морські навчання у найближчі тижні.

Про це заявив командувач ВМС Ірану контр-адмірал Шахрам Ірані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Виступаючи на військово-морській базі у північному іранському місті Манджіл, контр-адмірал Ірані заявив, що спільні навчання пройдуть до кінця поточного іранського року (19 березня).

Він також сказав, що для участі у спільних навчаннях також запрошено низку інших країн.

Військові навчання пройдуть з метою забезпечення "регіональної безпеки та реалізації спільних інтересів", додав він.

Вісь зла

У березні 2023 року військово-морські сили Ірану, Китаю та Росії провели військові навчання "Пояс морської безпеки 2023" у північній частині Індійського океану. Це були четверті спільні навчання між ними останніми роками.

Після вторгнення Росію в Україну Москва отримала підтримку від Ірану та Китаю, які продовжують торгувати з нею, а Тегеран постачає зброю.

Детальніше про відносини країн читайте у матеріалі РБК-Україна "Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ".

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