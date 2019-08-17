Иран разработал аналог российского ЗРК С-300

В Иране завершили работу над созданием зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", которую власти называют аналогом российского ЗРК С-300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

Как сообщается, новый комплекс представят на следующей неделе. "Бавар-373" способен поражать цели на высоте до 27 км, радиус его действия - более 200 км.

Отметим, с 2001 года между Российской Федерацией и Ираном действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Контракт на поставку российских С-300 заключили в 2007 году, а в марте 2017 года ЗРК был успешно протестирован иранскими военными.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Иране заявили, что беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов был сбит в южной провинции Хормозган. Американский беспилотник был уничтожен сразу после входа в воздушное пространство страны.

Кроме того, Министерство обороны Израиля отреагировало на информацию о возможной поставке в Сирию ЗРК С-300 из России. Израильская армия готова уничтожить зенитно-ракетные комплексы С-300 сирийцев, если они будут действовать против самолетов израильских Военно-воздушных сил.