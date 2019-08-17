Іран розробив аналог російського ЗРК С-300

В Ірані завершили роботу над створенням зенітно-ракетного комплексу "Бавар-373", яку влада називають аналогом російського ЗРК С-300. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.

Як повідомляється, новий комплекс представлять на наступному тижні. "Бавар-373" здатний вражати цілі на висоті до 27 км, радіус дії - понад 200 км.

Зазначимо, з 2001 року між Російською Федерацією і Іраном діє угода про військово-технічне співробітництво. Контракт на поставку російських С-300 уклали в 2007 році, а в березні 2017 року ЗРК був успішно протестований іранськими військовими.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані заявили, що безпілотний літальний апарат Сполучених Штатів був збитий в південній провінції Хормозган. Американський безпілотник був знищений відразу після входу в повітряний простір країни.

Крім того, Міністерство оборони Ізраїлю відреагувало на інформацію про можливу поставку в Сирію ЗРК С-300 з Росії. Ізраїльська армія готова знищити зенітно-ракетні комплекси С-300 сирійців, якщо вони будуть діяти проти літаків ізраїльських Військово-повітряних сил.