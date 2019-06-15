Иран пытался сбить беспилотник США перед атакой на танкеры, - CNN

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 14 июня, иранские военные запустили ракету "земля-воздух" по американскому беспилотному самолету. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Телеканал отмечает, что такую информацию сообщил американский чиновник. Согласно его данным, иранцы заметили, как в районе залива летали американские беспилотные самолеты и выпустили ракету.

"Ракета пролетела мимо беспилотника и упала в воду", - сказал чиновник.

Перед тем, как был открыт огонь, американский беспилотник MQ-9 Reaper наблюдал, как иранские судна приближались к танкеров.

Напомним, Великобритания пришла к собственному выводу, что иранские военные ответственны за атаки на два танкера с нефтью в Оманском заливе. Как заявил министр иностранных дел страны Джереми Хант, заключение приняло британское правительство.

Члены Совета безопасности ООН собрались на экстренное заседание по этому поводу и осудили атаку на два нефтяные танкеры в Оманском заливе и призвали тщательно расследовать этот инцидент. Однако официальных решений на экстренном заседании СБ ООН принято не было.

Отметим, в Оманском заливе 13 июня напали на норвежский и сингапурский нефтяные танкеры. Это произошло через месяц после того, как в результате диверсии были повреждены четыре нефтяные танкера у побережья ОАЭ.

Добавим, что президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в оманском заливе стоял Иран. Так он прокомментировал выпущенное ВМС США видео, которое демонстрирует, как моряки с иранского катера снимают с борта одного из танкеров нечто, напоминающее нерозірвану магнитную мину.

Иран обвинения отрицает.