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Иран продолжает наращивать обогащение урана

Автор: РБК-Украина

Иран продолжает наращивать обогащение урана. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что Иран добился существенного успеха в обогащении урана. Согласно докладу МАГАТЭ, Иран произвел некоторое количество обогащенного до 20 процентов металлического урана. Это является третьим шагом в четырехэтапном плане Ирана. Четвертый предполагает изготовление топливной пластины реактора.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Ирана нет никакой правдоподобной мотивации для производства металлического урана такого уровня обогащения, которое может применяться для изготовления атомной бомбы. Он призвал Иран "закончить свою ядерную эскалацию" и вернуться за стол переговоров по возобновлению ядерной сделки.

В конце мая МАГАТЭ пришло к выводу, что запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по договору 2015 года количество. По словам главы организации Рафаэля Гросси, это обстоятельство и отсутствие прогресса в переговорах с Ираном не позволяют четко удостовериться в мирном характере атомной программы страны. И может затормозить переговоры о новой ядерной сделке.

Напомним, что единственная АЭС в Иране возобновила работу после аварийной остановки.

Также новый премьер Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном.

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Иран