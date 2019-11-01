Іран закликає США повернутися до ядерної угоди

Фото: Мухаммед Заріф (wikipedia.org)

Так, голова МЗС прокоментував повідомлення про нові санкції США проти Тегерану

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф закликав Сполучені Штати Америки повернутися до умов ядерної угоди 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зафіра у Twitter.

Таким чином, голова МЗС Ірану прокоментував повідомлення про нові санкції, які Державний департамент США запровадив проти Тегерану.

Він назвав запровадження санкційних обмежень "економічним тероризмом", який "лише доводить максимальний провал політики "максимального тиску".

"США можуть накласти санкції на кожного чоловіка, жінку та дитину, але іранці ніколи не скоряться цькуванню. Замість закопувати себе ще глибше, США повинні відмовитися від провальної політики та повернутися до СКПД (Спільний комплексний план дій, також відомий як "ядерна угода" між Іраном і низкою держав, в тому числі США - ред.)", - написав Зафір.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти будівельного сектора Ірану. На думку держсекретаря Майка Помпео, нові санкції дадуть змогу зберегти нагляд за цивільною ядерною програмою Ірану. Під обмеження потрапили чотири види матеріалів, які Тегеран використовує в своїй програмі з виробництва ракет і ядерної зброї.

Крім того, зі слів експертів з кібербезпеки, у американські вибори, які відбудуться у 2020 році, можуть не тільки з боку Росії, як це було раніше. Зокрема, в США побоюються втручання Китаю та Ірану, чиї спроби вплинути на результат голосування на проміжних виборах у Штатах були зафіксовані раніше.