Иран пригрозил повысить уровень обогащения урана до 20%

Иран в понедельник, 8 липня, пригрозил возобновить работу деактивированных центрифуг и увеличить уровень обогащения урана до 20% в качестве следующих потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Организации по атомной энергии, Тегеран превысил разрешенный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%. Таким образом показатель был доведен до 4,5%. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что до сих пор проверяет эту цифру.

На прошлой неделе Иран сообщил, что уже нарушил установленный сделкой лимит запасов низкообогащенного урана. Также Тегеран планирует повторный запуск центрифуг IR-2M, которые были демонтированы во время подписания сделки.

Угрозы усилят давление на европейские страны, которые настаивают на выполнении условий соглашения Ираном, несмотря на выход США из сделки.

“Если участники сделки, особенно европейцы, не будут серьезным образом выполнять свои обязательства, третий шаг будет более сильным, более решительным и немного неожиданным”, - сказал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями против Ирана, в случае, если Тегеран продолжит обогащать уран и не вернется к соблюдению его лимитов, установленных ядерным соглашением.