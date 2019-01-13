Иран пригрозил Польше последствиями за "антииранскую конференцию"

Фото: Мохаммад Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Власти Ирана назвали запланированный саммит в Польше "цирком" и "выражением политической растерянности"

Власти Ирана намерены усилить дипломатическое давление на Польшу из-за проведения в Варшаве международного саммита, который посвящен влиянию Ирана на Ближний восток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что запланированное мероприятие является "цирком и выражением политической растерянности".

"Эта конференция - враждебная инициатива США, направленная против Ирана, и Тегеран ожидает, что Польша откажется от проведения данного мероприятия", - заявил Зариф.

Также он добавил, что несмотря на исторически хорошие отношения между двумя странами, Иран будет вынужден предпринять дипломатические меры против Польши.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США проведут в Польше саммит, посвященный влиянию Ирана на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что участники саммита сосредоточатся на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке.