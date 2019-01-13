ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Иран пригрозил Польше последствиями за "антииранскую конференцию"

Новости » Политика    13.01.2019 - 22:00
Иран пригрозил Польше последствиями за "антииранскую конференцию"
Фото: Мохаммад Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Власти Ирана назвали запланированный саммит в Польше "цирком" и "выражением политической растерянности"

Власти Ирана намерены усилить дипломатическое давление на Польшу из-за проведения в Варшаве международного саммита, который посвящен влиянию Ирана на Ближний восток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что запланированное мероприятие является "цирком и выражением политической растерянности".

"Эта конференция - враждебная инициатива США, направленная против Ирана, и Тегеран ожидает, что Польша откажется от проведения данного мероприятия", - заявил Зариф.

Также он добавил, что несмотря на исторически хорошие отношения между двумя странами, Иран будет вынужден предпринять дипломатические меры против Польши.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США проведут в Польше саммит, посвященный влиянию Ирана на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что участники саммита сосредоточатся на стабильности, мире, свободе и безопасности на Ближнем Востоке.

Белый дом изучает варианты нанесения удара по Ирану, - WSJ Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе
Новости Украины ПольшасаммитИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь