Іран пригрозив Польщі наслідками за "антиіранську конференцію"

Фото: Мохаммад Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Влада Ірану назвала запланований саміт у Польщі "цирком" і "виразом політичної розгубленості"

Влада Ірану має намір посилити дипломатичний тиск на Польщу через проведення у Варшаві міжнародного саміту, який присвячений впливу Ірану на Близький схід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що запланований захід є "цирком і виразом політичної розгубленості".

"Ця конференція - ворожа ініціатива, спрямована проти Ірану, Тегеран сподівається, що Польща відмовиться від проведення даного заходу", - заявив Зариф.

Також він додав, що незважаючи на історично хороші відносини між двома країнами, Іран буде вимушений вжити дипломатичні заходи проти Польщі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США проведуть у Польщі саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході. Держсекретар США Майк Помпео заявив, що учасники саміту зосередяться на стабільності, миру, свободи і безпеки на Близькому Сході.