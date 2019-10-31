Иран препятствует отставке премьер-министра Ирака, - Reuters

Иран вмешался, чтобы предотвратить свержение премьер-министра Ирака Абделя Абдула Махди, которое присходит на фоне массовых антиправительственных протестов и убийств демонстрантов силовиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, на секретной встрече в среду в Багдаде, во внутриполитические дела Ирака вмешался Кассем Сулеймани, глава элитной Силы Кудса иранской революционной гвардии. Он попросил двух лидеров наибольших партий в иракском парламенте, которые ранее объявили о планах свергнуть Махди, поддержать его, чтобы он остался на должности.

"Безопасность Ирака важна для нас, и мы помогали им в прошлом. Глава наших сил Кудс регулярно посещает Ирак и другие страны региона, особенно когда наши союзники просят нас о помощи", - сказал иранский чиновник, прося не называть его имени.

Отмечается, что Иран рискует потерять влияние, которое он неуклонно накапливал в Ираке на протяжении последних лет, и которое он считает противодействием американскому влиянию в регионе.

Напомним, 31 октября президент Ирака Бархам Салех, выступая с речью касательно массовых протестов в стране, заявил, что Махди согласен уйти в отставку.

Ранее лидеры двух наиболее многочисленных партии в иракском парламенте заявили, что будут пытаться добиться отставки Махди после того, как он отказался уходить с должности после просьб назначить досрочные выборы.

Отметим, общее число погибших с начала беспорядков в Ираке 1 октября составляет не менее 250 человек.