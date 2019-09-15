Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке на саудовский НПЗ

Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что все военные США базы и судна, расположенные в радиусе 2 тыс. км от территории Ирана, находятся в зоне досягаемости иранских ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

"Каждый должен знать, что все американские базы и их судна, находящиеся на расстоянии до 2 тыс. км, находятся в зоне досягаемости наших ракет", - заявил Хаджизаде.

Он добавил, что страна постоянно готовится к "полномасштабной войне". Кроме того, по словам генерала, после того как Иран сбил американский беспилотник над Персидским заливом, иранские ракеты были нацелены на базы США аль-Удейд (Катар), аз-Зафра (ОАЭ) и один американский корабль в Оманском заливе.



"Мы бы ударили по этим целям в случае реакции со стороны США", - заявил Хаджизаде.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

В субботу, 14 сентября, в Саудовской Аравии произошел масштабный пожар на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Предполагалось, что пожар на двух объектах компании Saudi Aramco произошел в результате атаки дронов.