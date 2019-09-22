Иран представит в ООН план по обеспечению безопасности в Персидском заливе

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран в ближайшее время представит в ООН план по обеспечению безопасности в районе Персидского залива и соседних регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил иранский президент, до конца года Тегеран представит план действий, который поможет в сотрудничестве с другими государствами обеспечить безопасность в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе.

"В этом году мы докажем ООН, что Иран в сотрудничестве со странами региона может создать безопасность в Персидском и Оманском заливах", - заявил он.

Кроме того, Роухани прокомментировал недавнее решение Белого дома об увеличении американского военного контингента в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Он добавил, что такие действия Вашингтона лишь усиливают опасность на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал позерством намерение Соединенных Штатов отправить дополнительные войска на Ближний Восток. Также Зариф не смог исключить вероятность военного конфликта из-за действий Вашингтона.

Также РБК-Украина писало, что Саудовская Аравия присоединилась к коалиции во главе с США для патрулирование вод вблизи Ирана и Йемена. Патрулирование будет охватывать Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Оманский и Персидский заливы.