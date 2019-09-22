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Иран представил баллистическую ракету с новой боеголовкой

Новости » Общество    22.09.2019 - 13:55
Иран представил баллистическую ракету с новой боеголовкой
Фото: Хорремшехр (twitter.com/englishfars)

Ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км

Сегодня, 22 сентября, Вооруженные силы Ирана продемонстрировали на параде баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

Как сообщается, баллистическая ракета "Хорремшехр" способна поражать цели на расстоянии до 2 тыс. км. Она способна нести боеголовку весом до 1,8 тыс. килограмм.

Также Вооруженные силы Ирана продемонстрировали новую боеголовку к ракете, которая получила название "Хорремшехр-2".

Отметим, сегодня в Тегеране прошел военный парад, приуроченный к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988 годы). На мероприятии были представлены современные образцы иранской военной техники, включая самоходное артиллерийское орудие "Хаэл" и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Иран дал Европейскому союзу два месяца на спасение ядерной сделки. По словам Роухани, Иран может сделать важный шаг по отказу от своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами.

Ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

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