Іран представив балістичну ракету з нової боєголовкою

Фото: Хорремшехр (twitter.com/englishfars)

Ракета здатна вражати цілі на відстані до 2 тис. км

Сьогодні, 22 вересня, Збройні сили Ірану продемонстрували на параді балістичну ракету "Хорремшехр" з нової боєголовкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Fars.

Як повідомляється, балістична ракета "Хорремшехр" здатна вражати цілі на відстані до 2 тис. км. Вона здатна нести боєголовку вагою до 1,8 тис. кілограм.

Також Збройні сили Ірану продемонстрували нову боєголовку до ракети, яка отримала назву "Хорремшехр-2".

Відзначимо, сьогодні в Тегерані пройшов військовий парад, приурочений до річниці початку ірано-іракської війни (1980-1988 роки). На заході були представлені сучасні зразки іранської військової техніки, включаючи самохідне артилерійське знаряддя "Хаэл" і зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Бавар-373".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран дав Європейського союзу два місяці на порятунок ядерної угоди. За словами Роухани, Іран може зробити важливий крок щодо відмови від своїх зобов'язань по ядерному угоди з світовими державами.

Раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив зустрічі з президентом Ірану Хасаном Роухани на полях Генеральної асамблеї ООН у вересні.