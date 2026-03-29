Іран не повернеться до колишньої потужності обстрілів - FT

Зниження інтенсивності ударів

У перші дні конфлікту Іран проводив масовані атаки, проте тепер він використовує "тактику малих ударів", розподіляючи пуски ракет і безпілотників протягом дня.

Такий підхід дає змогу зберігати постійний тиск на противника, знижувати витрату боєприпасів і мінімізувати ризик виявлення пускових установок.

Обмежені можливості поповнення арсеналу

Фахівці підкреслюють, що ресурси Тегерана обмежені.

Незважаючи на удари США та Ізраїлю по військових об'єктах, режим аятолл усе ще здатний завдавати ракетних ударів, але їхня ефективність значно нижча за початковий рівень.

Багато ракет заховані в глибинних підземних комплексах, практично недоступних для повітряних атак.

Резервні можливості та сучасні ракети

Іран поки що не використовував свої найсучасніші твердопаливні ракети.

Експерти розглядають це як стратегічний резерв або як наслідок технічних труднощів під постійним наглядом західної розвідки.

Можливість підтримувати бойові дії в довгостроковій перспективі залишається вкрай невизначеною: склади і цехи складання систематично знищуються, а запаси витрачаються швидше, ніж виробляються нові боєприпаси.

Прогноз на майбутнє

За оцінкою аналітиків, Тегеран може продовжувати обстріли ще деякий час, але повернути колишній рівень інтенсивності, який спостерігався в перші дні конфлікту, він уже не зможе.

Причини - деградація військової інфраструктури та необхідність залишати частину сил для захисту власної території.

Таким чином, стратегія Ірану поступово зміщується від масованих атак до економії ресурсів і збереження бойового потенціалу в умовах тиску з боку США та Ізраїлю.