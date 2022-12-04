UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іран потрапив у "порочне коло" через санкції та допомогу Росії, - спецпосланник США

Фото: Іран потрапив у "порочне коло" через санкції та допомогу Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Дії влади Ірану призвели до того, що країна опинилася в "порочному колі", яке відрізало її від власного народу та міжнародного співтовариства.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив спецпредставник США з Ірану Роб Меллі.

"Чим більше Іран придушує протести, тим більше буде санкцій. Чим більше санкцій, тим більше Іран почувається ізольованим. Чим більш ізольованими вони почуваються, тим більше вони звертаються до Росії. Чим більше вони звертаються до Росії, тим більше буде санкцій і тим менша ймовірність ядерної дипломатії. Таким чином, наразі порочні цикли є самопідкріплюючими", - заявив він.

За його словами, зараз США зосередили свою увагу на протестах в Ірані та постачанні зброї Росії, "тому що саме в цих сферах необхідно змінити ситуацію".

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький заявляв, що українська розвідка не фіксувала передачу Іраном балістичних ракет Російської Федерації.

Також ми писали, що за даними The Washington Post, РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІрандрониСанкції проти Росії