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Глава МАГАТЭ прибыл в Иран на фоне обострения отношений Тегерана с Западом

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Воскресенье 12 сентября 2021 09:51
Глава МАГАТЭ прибыл в Иран на фоне обострения отношений Тегерана с Западом Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в воскресенье, 12 сентября прибыл в Иран. Руководитель ядерной службы ООН проведет переговоры, которые могут ослабить противостояние между Тегераном и Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Гросси прибыл в Тегеран в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе. Он встретится с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами.

На этой неделе МАГАТЭ проинформировало государства-члены об отсутствии прогресса по двум основным вопросам: объяснение следов урана, обнаруженных на нескольких старых, незаявленных объектах, и получение срочного доступа к некоторому оборудованию для мониторинга, чтобы агентство могло продолжать отслеживать отдельные части ядерной программы Ирана в соответствии со сделкой 2015 года.

Отдельные непрямые переговоры между США и Ираном о возвращении к соблюдению условий сделки были приостановлены с июня. Вашингтон и его европейские союзники призывают администрацию президента Эбрагима Раиси, вступившую в должность в августе, вернуться к переговорам.

В соответствии с соглашением 2015 года между Ираном и крупными державами Тегеран согласился на ограничения своей ядерной деятельности в обмен на снятие санкций.

Президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из сделки в 2018 году, вновь введя болезненные экономические санкции. В 2019 году Иран отреагировал нарушением многих основных ограничений сделки, таких как обогащение урана до более высокой чистоты, приближенной к той, которая подходит для использования в ядерном оружии.

Западные державы должны решить, стоит ли продвигать резолюцию с критикой Ирана и усилением давления на него за то, что он препятствует МАГАТЭ, на заседании Совета управляющих агентства, состоящего из 35 стран, на следующей неделе. Резолюция может поставить под угрозу возобновление переговоров по сделке, поскольку Тегеран недоволен такими шагами.

Страны, входящие в Совет управляющих МАГАТЭ, будут наблюдать за визитом Гросси, чтобы узнать, уступит ли Иран либо в вопросе о предоставлении доступа к оборудованию для мониторинга, либо возможности получения ответов по частицам урана, обнаруженным на незадекларированных объектах.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон США приближается к отказу от ядерной сделки с Ираном.

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