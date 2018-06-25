Иран - Португалия: видео голов и обзор матча

Сборные Ирана и Португалии провели решающий матч третьего группового тура ЧМ 2018

Матч Иран - Португалия прошел в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 на "Мордовия Арене" в Саранске вечером 25 июня. Игра завершилась со счетом 1:1. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Иран - Португалия: обзор игры

В сегодняшнем матче группы В сборные Ирана и Португалии боролись за путевку в 1/8 финала ЧМ 2018. До начала игры португальцы занимали вторую строчку в турнирной таблице с 4 очками, а иранская команда была на третьем месте (3 очка).

Команды вышли на поле "Мордовия Арены" в таком составе:

Иран: Беиранванд, Хоссеини, Пуралиганджи, Резаян, Хаджсафи, Амири, Эззатоллахи, Эбраими, Джаханбакш, Тареми, Азмун.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Геррейро, Пепе, Фонте, Жоау Мариу, Адриен Силва, Карвалью, Куарежма, Андре Силва, Роналду.

С самого старта игры сборная Португалии пыталась взять игру под свой контроль. На 3-й минут матча Роналду атаковал ворота иранцев, но голкипер не допустил опасного момента и поймал мяч.

Сборная Ирана пыталась выровнять игру, однако на 45-й минуте счет открыли португальцы. Куарежма эффектно забил мяч внешней стороной стопы в дальний угол ворот.

Во втором тайме Португалия заработала пенальти. Ронанду пробил, но голкипер иранцев Бейранванд справился с 11-метровым.

В добавленном времени матча Седрик (Португалия) выставил руку игре в штрафной и коснулся мяча. После просмотра видеоповтора арбитр назначил пенальти. Футболист иранской сборной Анасарифард точно пробил в десятку и сравнял счет игры.

Фото: статистика матча Иран - Португалия (facebook.com/fifaworldcup)

Матч Иран - Португалия завершился со счетом 1:1. Португальцы вышли в плей-офф из группы В с 5 очками. В 1/8 финала они сыграют с Уругваем.