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Іран - Португалія: відео голів та огляд матчу

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    25.06.2018 - 23:21
Фото: матч Іран - Португалія (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Іран - Португалія (facebook.com/fifaworldcup)

Збірні Ірану і Португалії провели вирішальний матч третього групового туру ЧС 2018

Матч Іран - Португалія пройшов в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018 на "Мордовія Арені" в Саранську ввечері 25 червня. Гра завершилася з рахунком 1:1. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Іран - Португалія: огляд гри

У сьогоднішньому матчі групи В збірні Ірану та Португалії боролися за путівку до 1/8 фіналу ЧС 2018. Перед початком гри португальці займали другу сходинку в турнірній таблиці з 4 очками, а іранська команда була на третьому місці (3 очки).

Команди вийшли на поле "Мордовія Арени" в такому складі:

  • Іран: Беіранванд, Хоссеіні, Пураліганджі, Резаян, Ехсан Хаджсафі, Амірі, Еззатоллахі, Ебра, Джаханбакш, Таремі, Сердар Азмун.
  • Португалія: Патрісіу, Седрік, Геррейро, Пепе, Фонте, Жоау Маріу, Адрієн Сілва, Карвалью, Куарежма, Андре Сілва, Роналду.

З самого старту гри збірна Португалії намагалася взяти гру під свій контроль. На 3-й хвилин матчу Роналду атакував ворота іранців, але голкіпер не допустив небезпечного моменту і зловив м'яч.

Збірна Ірану намагалася вирівняти гру, проте на 45-й хвилині рахунок відкрили португальці. Куарежма ефектно забив м'яч зовнішньою стороною стопи в дальній кут воріт.

У другому таймі Португалія заробила пенальті. Ронанду пробив, але голкіпер іранців Бейранванд впорався з 11-метровим.

У доданому часі матчу Седрік (Португалія) виставив руку грі в штрафний і торкнувся м'яча. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті. Футболіст іранської збірної Анасаріфард точно пробив в десятку і зрівняв рахунок гри.

статистика матча Иран - ПортугалияФото: статистика матчу Іран - Португалія (facebook.com/fifaworldcup)

Матч Іран - Португалія завершився з рахунком 1:1. Португальці вийшли до плей-офф з групи В із 5 очками. В 1/8 фіналу вони зіграють з Уругваєм.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 25 червня Іран - Португалія: онлайн трансляція (рахунок 1:1)
Теги публікації: ЧМ-2018, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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