Іран - Португалія: онлайн трансляція

Трансляція матчу Іран - Португалія розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Іран - Португалія. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00 за київським часом, а дивитися поєдинок можна на "Інтері". Збірні Ірану і Португалії зустрінуться в третьому турі групи B чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, явним фаворитом протистояння є португальська команда.

25 червня 21:00

Саранськ, стадіон "Мордовія Арена"

Надважливий матч для обох команд, в якому буде вирішуватися питання про вихід з групи. Перед третім і вирішальним туром в таблиці групи B Іран розташовується на третьому місці, Португалія - ​​на другому з випередженням в одне очко.

У першому поєдинку групи між португальцями і іспанцями було забито шість голів - 3:3. Зустріч чемпіонів Європи у другому турі збірної Марокко обмежилася одним забитим голом. Іран же переміг марокканців у першому турі з рахунком 1:0 і з таким же рахунком програв Іспанії у другому.

Щоб вийти в наступний раунд португальцям достатньо і нічийного результату, а ось персам потрібна тільки перемога.

Якщо іранці переможуть Португалію і зможуть пройти в 1/8 фіналу, вони встановлять відразу кілька рекордів: