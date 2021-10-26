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Иран попал под кибератаку. Заблокирована работа АЗС

Автор: Дмитрий Левицкий

Кибератака, направленная на работу автозаправочных станций, заблокировала правительственную систему Ирана, которая управляет субсидиями на топливо. Автомобилистам приходилось ждать в огромных очередях на закрытых АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

Государственное телевидение Ирана распространило заявление неназванного чиновника в Совете нацбезопасности страны, который признал кибератаку через несколько часов после того, как появились фотографии длинных очередей на иранских АЗС.

"Я ждал несколько часов, пока заправки снова откроются, чтобы заполнить бак", - сказал мотоциклист Фарзин, добавив, что такая ситуация на всех АЗС.

В то же время информационное агентство ISNA, которое впервые назвало эту ситуацию кибератакой, рассказало, что люди, которые пытались приобрести топливо на АЗС с помощью государственных карт, получали сообщение: "кибератака 64411".

Сейчас ни одна группировка не взяла ответственность за эту кибератаку, хотя она имеет сходство с некоторыми нападениями, которые произошли ранее.

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ИранКибератакаАЗС