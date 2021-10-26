RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Іран потрапив під кібератаку. Заблокована робота АЗС

Автор: Дмитро Левицький

Кібератака, спрямована на роботу автозаправних станцій, заблокувала урядову систему Ірану, яка керує субсидіями на пальне. Автомобілістам доводилося чекати у величезних чергах на закритих АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Державне телебачення Ірану поширило заяву неназваного чиновника в Раді нацбезпеки країни, який визнав кібератаку через декілька годин після того, як з'явилися фотографії довгих черг на іранських АЗС.

"Я чекав кілька годин, поки заправки знову відкриються, щоб заповнити бак", - сказав мотоцикліст Фарзін, додавши, що така ситуація на всіх АЗС.

Водночас інформаційне агентство ISNA, яке вперше назвало цю ситуацію кібератакою, розповіло, що люди, які намагалися придбати паливо на АЗС за допомогою державних карток, отримували повідомлення: "кібератака 64411".

Наразі жодне угрупування не взяло відповідальність за цю кібератаку, хоча вона має схожість з деякими нападами, які сталися раніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІранКібератакаАЗС