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Иран получит коллективный ответ за нападение на танкер, - Госдеп США

Автор: Дмитрий Кузнецов

США вместе с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами готовят коллективный ответ Ирану за нападение на танкер возле берегов Омана. Иранские власти отрицают свою причастность к атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ (Ирану - ред.)", - сказал Блинкен в ходе брифинга.

Ранее глава Госдепа заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер, в результате которого погибли два человека.

Власти Ирана отрицают причастность к атаке и выдвинутые обвинения называют безосновательными.

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