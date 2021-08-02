Иран получит коллективный ответ за нападение на танкер, - Госдеп США
Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
США вместе с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами готовят коллективный ответ Ирану за нападение на танкер возле берегов Омана. Иранские власти отрицают свою причастность к атаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.
"Мы поддерживаем тесные контакты с Великобританией, Израилем, Румынией и другими странами. Будет коллективный ответ (Ирану - ред.)", - сказал Блинкен в ходе брифинга.
Ранее глава Госдепа заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер, в результате которого погибли два человека.
Власти Ирана отрицают причастность к атаке и выдвинутые обвинения называют безосновательными.