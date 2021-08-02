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Іран отримає колективну відповідь за напад на танкер, - Держдеп США

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Вашингтон, Понеділок 02 серпня 2021 21:56
Іран отримає колективну відповідь за напад на танкер, - Держдеп США Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США разом з Великобританією, Ізраїлем, Румунією та іншими країнами готують колективну відповідь Ірану за напад на танкер біля берегів оману. Іранська влада заперечує свою причетність до атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Ми підтримуємо тісні контакти з Великобританією, Ізраїлем, Румунією та іншими країнами. Буде колективна відповідь (Ірану - ред.)", - сказав Блінкен в ході брифінгу.

Раніше глава Держдепу заявив, що Вашингтон впевнений у причетності Ірану до нападу на Ізраїльський танкер, в результаті якого загинули дві людини.

Влада Ірану заперечує причетність до атаки і висунуті звинувачення називають безпідставними.

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Сполучені Штати Америки Іран напад танкер
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