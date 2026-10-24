Іран погрожує підірвати інтернет-кабелі в Перській затоці у разі нових атак США, - Reuters
Іран готується завдати ударів по підводних кабелях у разі нового загострення зі США та Ізраїлем. У Тегерані заявляють, що більше не зважатимуть на "червоні лінії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Двоє високопоставлених іранських чиновників у сфері безпеки розповіли Reuters, що Тегеран підготував детальні плани атак на підводні комунікаційні кабелі в Перській затоці. Такий сценарій розглядають на випадок поновлення військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану, якщо дипломатичні переговори з Вашингтоном проваляться.
Раніше іранські представники вже попереджали, що підводна інфраструктура зв'язку в регіоні може стати ціллю в разі нового загострення.
Водночас один зі співрозмовників видання заявив, що Іран намагатиметься перешкоджати відновленню пошкоджених мереж, щоб продовжити перебої зі зв'язком, зокрема з доступом до інтернету.
"Якщо на Іран буде здійснено напад, більше не буде жодних "червоних ліній" - від підводних кабелів до військових баз, включаючи таємні", - заявив один із чиновників.
Він також закликав Вашингтон не "гратися з вогнем" і стверджував, що Іран має доступ до підводних кабелів та може їх знищити.
Заступник керівника відділу політичних питань Корпусу вартових ісламської революції Ядолла Джавані заявив у середу, що в разі ударів по іранській інфраструктурі Тегеран може націлитися на сім основних інтернет-кабелів, які проходять під Ормузькою протокою.
Чи може Іран порушити роботу світового інтернету
Підводні кабелі є основою міжнародного інтернет-зв'язку. За даними Міжнародного союзу електрозв'язку ООН, через них проходить близько 99% світового інтернет-трафіку.
Водночас можливі атаки в районі Ормузької протоки не обов'язково спричинять масштабні перебої в усьому світі. Директор з досліджень телекомунікаційної компанії TeleGeography Алан Молдін зазначив, що через цю протоку проходить менш як 1% міжнародної пропускної здатності інтернету.
Крім того, наслідки пошкодження кабелів залежатимуть від кількості уражених ліній, можливостей операторів перенаправляти трафік і пропускної здатності альтернативних маршрутів. Масштабні пошкодження можуть уповільнити роботу інтернет-сервісів, порушити фінансові операції, електронну комерцію та хмарні обчислення.
Відновлення зв'язку в умовах війни також може бути складним. Ремонтні роботи можуть затримуватися через зростання вартості страхування та труднощі з отриманням дозволів на проведення робіт у територіальних водах.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану.
За даними NBC News, американське військове керівництво вже представило йому можливі сценарії ударів. Новий етап операції може розпочатися до або після проміжних виборів у США, запланованих на листопад.
Крім того, ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також вимагає відновити удари по Ірану.