Іран планував передати ядерну зброю проксі силам, - Нетаньяху

Іран мав намір створити ядерну зброю, після чого передати її своїм "терористичним проксі".
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ, опублікований в YouTube.
"Я розповім вам, що було б, якби ми не вжили заходів. У нас була інформація про те, що цей безпринципний режим планує передати ядерну зброю, яку він розробить, своїм терористичним проксі", - сказав він.
Нетаньягу наголосив, що це ядерний тероризм у кубі та загроза всьому світу. Тому Ізраїль "займається цим" (ліквідацією загрози), причому за підтримки США та інших у світі.
"За підтримки, явної підтримки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американського народу і багатьох інших у світі. Так що, з Божою допомогою, з доброю волею і рішучістю всіх вільних суспільств - ми переможемо", - додав прем'єр.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію «Левовий народ». ВПС країни завдали ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану.
Зокрема, стверджувалося, що іранська держава протягом кількох днів здатна створити 15 ядерних бомб.
Крім того, відомо, що ізраїльська атака була спрямована на військових чиновників країни. Сьогодні ЦАХАЛ офіційно підтвердив, що внаслідок обстрілу було ліквідовано топ-20 іранських командирів, серед яких були найвищі чиновники.
Також ми писали, що згідно з сьогоднішньою заявою Нетаньяху, удари Ізраїлю по Ірану тільки починаються. Він зазначив, що кожна база і кожна мета режиму аятолл стане мішенню.
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