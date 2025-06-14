Іран планував передати ядерну зброю проксі силам, - Нетаньяху

"Я розповім вам, що було б, якби ми не вжили заходів. У нас була інформація про те, що цей безпринципний режим планує передати ядерну зброю, яку він розробить, своїм терористичним проксі", - сказав він.

Нетаньягу наголосив, що це ядерний тероризм у кубі та загроза всьому світу. Тому Ізраїль "займається цим" (ліквідацією загрози), причому за підтримки США та інших у світі.

"За підтримки, явної підтримки президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, американського народу і багатьох інших у світі. Так що, з Божою допомогою, з доброю волею і рішучістю всіх вільних суспільств - ми переможемо", - додав прем'єр.