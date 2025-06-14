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Иран планировал передать ядерное оружие прокси силам, - Нетаньяху

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран намеревался создать ядерное оружие, после чего передать его своим "террористическим прокси".

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление, опубликованное в YouTube.

"Я расскажу вам, что было бы, если бы мы не приняли меры. У нас была информация о том, что этот беспринципный режим планирует передать ядерное оружие, которое он разработает, своим террористическим прокси", - сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что это ядерный терроризм в кубе и угроза всему миру. Поэтому Израиль "занимается этим" (ликвидацией угрозы), причем при поддержке США и других в мире.

"При поддержке, явной поддержке президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американского народа и многих других в мире. Так что, с Божьей помощью, с доброй волей и решимостью всех свободных обществ - мы победим", - добавил премьер.

Атака Израиля на Иран

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". ВВС страны нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана.

В частности, утверждалось, что иранское государство а течение нескольких дней способен создать 15 ядерных бомб.

Кроме того, известно, что израильская атака была направлена на военных чиновников страны. Сегодня ЦАХАЛ официально подтвердил, что в результате обстрела было ликвидировано топ-20 иранских командиров, среди которых самые высокие чиновник.

Также мы писали, что согласно сегодняшнему заявлению Нетаньяху, удары Израиля по Ирану только начинаются. Он отметил, что каждая база и каждая цель режима аятолл станет мишенью.

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