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Удар Ізраїлю по базі Ірану, де збирають ракети: з'явилися супутникові знімки наслідків

Вівторок 29 жовтня 2024 21:01
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Удар Ізраїлю по базі Ірану, де збирають ракети: з'явилися супутникові знімки наслідків Ілюстративне фото: Ізраїль атакував Іран (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїль у ніч проти 26 жовтня, ймовірно, вдарив по базі Ірану, на якій збирають балістичні ракети. З'явилися супутникові знімки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Видання опублікувало супутникові знімки іранської бази в провінції Семнан, де знаходиться космічний центр Шахруд під управлінням Корпусу вартових ісламської революції. Вони були зроблені 29 жовтня.

Фото: супутникові знімки космічного центру Шахруд (apnews.com)

На знімках можна побачити, що центральна будівля космічного центру була зруйнована. При цьому навколо будівлі було видно автомобілі. AP припускає, що офіційні особи оглядали там пошкодження внаслідок удару Ізраїлю.

При цьому помітно, що пошкоджено три невеликі будівлі на південь від основної будівлі, а також ангар.

Попри це Іран не визнає, що Ізраїль зміг атакувати космічний центр Шахруд.

Атака на Іран

Нагадаємо, в ніч проти 26 жовтня Ізраїль завдав по Ірану ракетного удару. Він став відповіддю на іранську атаку 1 жовтня.

Після цього видання Axios з посиланням на джерела писало, що внаслідок ізраїльської атаки в Ірані було паралізовано виробництво балістичних ракет.

Зокрема, за непідтвердженими даними, ЦАХАЛ атакував іранське обладнання, за допомогою якого виробляють тверде паливо для балістичних ракет.

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Ізраїль Іран Ракетний удар Ракети
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