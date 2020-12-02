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Иран планирует возобновить производство оружейного урана

Автор: Роман Тверденко

В Иране разрешили возобновление ядерной деятельности. Совет стражей конституции утвердил постановление парламента о начале производства оружейного урана.

Об этом сообщает Press TV.

В стране разрешается возобновить производство в год минимум 120 килограмм урана с уровнем обогащения в 20 процентов. Именнно такой высокообогащенный уран используют в ядерном оружии. Этим Иран нарушает подписанную в 2015 году сделку с США о прекращении обогащения урана для разработки ядерного оружия.

Также предусматривается запрет на посещение инспекциями ООН иранских ядерных объектов.

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После утверждения Советом стражей конституции, который проверяет документы парламента на соответствие основному закону, постановление отправлено на исполнение правительством.

Напомним, 5 января 2020 году власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме этого, победивший на выборах президента США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. При этом он считает, что это будет сделать сложно.

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