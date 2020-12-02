Иран планирует возобновить производство оружейного урана

В Иране разрешили возобновление ядерной деятельности. Совет стражей конституции утвердил постановление парламента о начале производства оружейного урана.

Об этом сообщает Press TV.

В стране разрешается возобновить производство в год минимум 120 килограмм урана с уровнем обогащения в 20 процентов. Именнно такой высокообогащенный уран используют в ядерном оружии. Этим Иран нарушает подписанную в 2015 году сделку с США о прекращении обогащения урана для разработки ядерного оружия.

Также предусматривается запрет на посещение инспекциями ООН иранских ядерных объектов.

После утверждения Советом стражей конституции, который проверяет документы парламента на соответствие основному закону, постановление отправлено на исполнение правительством.

Напомним, 5 января 2020 году власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерной сделки после того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Кроме этого, победивший на выборах президента США Джо Байден намерен возобновить ядерную сделку с Ираном. При этом он считает, что это будет сделать сложно.