Іран пішов ва-банк: США отримали жорсткий дедлайн для порятунку переговорів

Як розповів агентству високопоставлений іранський чиновник, переговорний процес фактично зайшов у глухий кут. Також не відбулося очікуваного відновлення руху нафтових танкерів через стратегічну Ормузьку протоку.

За його словами, Іран готується до можливого загострення не лише в районі протоки, а й у ширшому регіоні.

"Іранські структури мають бути готовими до ескалації напруженості в Ормузькій протоці та ширшому регіоні", - заявив чиновник.

Він додав, що у разі провалу дипломатичних зусиль Тегеран готовий провести "своєчасний і точний" військовий удар, щоб прорвати морську блокаду.

Іран встановив дедлайн

За словами іранського посадовця, США мають протягом кількох тижнів виконати всі положення попередньої угоди. У Тегерані називають це необхідною умовою для продовження переговорів.

"Протягом короткого періоду в кілька тижнів, встановленого Іраном, США повинні виконати всі положення угоди. Це є попередньою умовою для подальших переговорів зі США", - сказав він.

Посадовець додав, що посередники мають повідомити Вашингтону та іншим країнам регіону про встановлений Тегераном термін.